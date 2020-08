Stand: 30.08.2020 14:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weil: Vorfälle am Berliner Reichstag ein "Skandal"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich schockiert über die Vorfälle am Reichstag in Berlin während der dortigen Corona-Proteste am Sonnabend gezeigt. "Schwarz-Rot-Gold waren immer die Farben der Demokraten, Schwarz-Weiß-Rot sind die Farben des Obrigkeitsstaates und der Nationalsozialisten", sagte Weil.

Mit Reichsflaggen auf der Bundestags-Treppe

"Vor diesem Hintergrund empfinde ich es als Skandal, dass die Reichsflagge auf den Stufen des Bundestages gezeigt wurde", sagte Weil weiter. Alle Teilnehmenden der Anti-Corona-Demonstration müssten sich fragen lassen, mit wem sie zusammen demonstriert haben. Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik hatten am späten Sonnabend eine Polizeiabsperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen und waren auf die Reichstagstreppe gestürmt. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Weil spricht von "Skandal" in Berlin NDR Info Niedersachsens Ministerpräsident Weil verurteilt die Ereignisse vor dem Reichstag in Berlin als "Skandal". Außerdem: Bestätigte Corona-Infektionen in Kita in Duderstadt. Mehr News im Live-Ticker. mehr Link Entsetzen über Eskalation am Reichstag Rund 38.000 Menschen haben in Berlin gegen die Corona-Politik demonstriert. Mehrere Rechtsextreme versuchten, den Reichstag zu stürmen. "Beschämend" und "ekelhaft" nannten Politiker den Angriff. Mehr bei tagesschau.de. extern

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2020 | 18:00 Uhr