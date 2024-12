"Weihnachtsstuben" öffnen für einsame Menschen in Niedersachsen Stand: 24.12.2024 12:04 Uhr Auch dieses Jahr öffnen zu Weihnachten wieder zahlreiche sogenannte Weihnachtsstuben in Niedersachsen. Solche Angebote machen soziale Träger oder Kirchengemeinden in fast allen größeren Städten.

Die evangelisch-lutherische Christuskirche in Leer serviert ihren Gästen nach eigenen Angaben Kartoffelsalat und Würstchen. Dazu soll es Geschenke und selbst gestrickte Socken geben. In Osnabrück lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zum festlichen Abendessen ein. Eine echte Tradition sind außerdem die Weihnachtsstuben in Hannover: Seit mehr als 60 Jahren öffnen sie jedes Jahr ihre Türen. In diesem Jahr rechnet die Stadt mit 570 Gästen, darunter vor allem einsame ältere sowie wohnungslose und suchtkranke Menschen. Sie können dort zusammen mit Keksen, Gesellschaftsspielen und Liedern Weihnachten feiern. In Lüneburg fährt außerdem das sogenannte Paul-Gerhard-Mobil durch die Stadt. Es soll an mehreren Straßenecken anhalten und zum Beispiel Weihnachtslieder spielen, heißt es.

