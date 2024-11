Weihnachtspostämter kümmern sich um Briefe an den Weihnachtsmann Stand: 14.11.2024 13:47 Uhr Kurz vor Weihnachten können Kinder ihre Wünsche und Hoffnungen nach Niedersachsen schicken. Am Dienstag öffnet das Weihnachtspostamt in Himmelsthür bei Hildesheim und beantwortet die Briefe.

Die Tradition in Himmelsthür ist inzwischen mehr als 50 Jahre alt: Wenn Kinder aus aller Welt an den Weihnachtsmann oder an das Christkind ihre Wünsche schicken, landen ihre Briefe unter anderem in Niedersachsen. Im vergangen Jahr 2023 hat das Weihnachtspostamt mehr als 50.000 Briefe bekommen. In diesem Jahr sollen neun Helfer die Briefe der Kinder beantworten.

Drei Weihnachtspostämter in Niedersachsen

Das Postamt in Himmelsthür ist in Niedersachsen aber nicht die einzige Adresse für Wunschzettel: Das Weihnachtspostamt Himmelpforten (Landkreis Stade) öffnet am 29. November, das dritte niedersächsische Postamt in Nikolausdorf bei Cloppenburg nimmt am ersten Advent seine Arbeit auf. Neben den drei himmlischen Ämtern in Niedersachsen gibt es je eine Filiale in Brandenburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten Hildesheim