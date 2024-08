Stand: 26.08.2024 12:52 Uhr Wegen Anschlag in Solingen: Mehr Sicherheit auf Lister-Meile-Fest

Wegen des Anschlags in Solingen und den daraus resultierenden höheren Sicherheitsauflagen stand das Lister-Meile-Fest in Hannover kurz vor der Absage. Weil die Veranstalter eine zusätzliche Sicherheitsfirma beauftragt hätten, könne das Straßenfest am Wochenende aber wie geplant starten, teilte der Verein Aktion Lister Meile am Montag mit - trotz der damit verbundenen höheren Kosten. Bisher hatten ehrenamtliche Helfer für Sicherheit gesorgt. Angesichts neuer Auflagen nach dem Messerangriff in Solingen reicht das jedoch nicht mehr aus. Nun werden professionelle Sicherheitskräfte vor Ort sein, wie der Vorsitzende des Vereins, Dirk Eberitzsch, mitteilte. Das Lister-Meile-Fest beginnt am Freitag und endet am Sonntag. Geplant seien drei Bühnen, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Zudem werde es kostenlose Kinderaktionen, verschiedene Fahrgeschäfte und ein abwechslungsreiches kulinarisches Programm geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover