Stand: 19.12.2022 07:03 Uhr Waffenverbotszone Hannover: Polizeipräsenz zeigt Wirkung

Waffen verboten: Am vierten Adventswochenende hat die Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover offensichtlich Wirkung gezeigt. Die Beamten stellte deutlich weniger Waffen sicher, als an den Wochenenden zuvor. Die Einsatzkräfte registrierten insgesamt sechs Verstöße gegen die Waffenverbotszone. Am ersten Adventswochenende seien es 40 gewesen, teilt die Polizei mit. Unter den Kontrollierten waren vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die mit Messern, Pfefferspray und einem Nothammer unterwegs waren. Die zeitlich begrenzte Waffenverbotszone ist laut Polizei als Prävention gedacht, um schwere Straftaten, vor allem Messerangriffe, zu verhindern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.12.2022 | 08:30 Uhr