Stand: 07.03.2019 14:37 Uhr

Während Reanimation: Mann attackiert Sanitäter

In Bockenem (Landkreis Hildesheim) ist ein Rettungsanitäter bei einem Einsatz von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Die gegen 0.30 Uhr alarmierten Sanitäter hatten sich in der Nacht zu Donnerstag um einen Mann gekümmert. Dieser habe sich aufgrund eines akuten Krankheitsfalles in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden, sagte ein Polizeisprecher NDR.de.

Schläge und Tritte gegen Rettungssanitäter

Während des Einsatzes sei ein Nachbar hinzugekommen. Der 58-Jährige habe die Reanimation derart gestört, dass er von einem Sanitäter nach draußen begleitet werden musste. Dort eskalierte die Situation: Der Anwohner sei aggressiv geworden und habe auf den Sanitäter eingeschlagen und ihn auch getreten. Dieser wurde leicht verletzt.

Videos 01:34 Niedersachsen 18.00 Immer mehr Angriffe auf Rettungskräfte Niedersachsen 18.00 Viele, die als Rettungssanitäter oder Polizist arbeiten, können Geschichten erzählen - wie er oder sie im Einsatz beschimpft, angegriffen oder an der Arbeit gehindert wurde. Video (01:34 min)

Angreifer waren betrunken

Alarmierte Polizisten stellten bei dem Nachbarn einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Gegen den Angreifer wurden Ermittlungen wegen eines "Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gleichstehende Personen "eingeleitet. Zudem prüft die Polizei, ob sich die Behinderung negativ auf den Gesundheitszustand des Patienten ausgewirkt hat. Dieser war nach der Wiederbelebung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie der Sprecher sagte.

Mehr Attacken gegen Einsatzkräfte in Hildesheim

Der Vorfall bestätigt einen traurigen Trend: In der erst am Mittwoch veröffentlichten Kriminalstatistik für das Jahr 2018 hatte die Polizei Hildesheim einen Anstieg der Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte und Rettungskräfte beklagt. Im Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim hat es demnach 94 Angriffe auf Polizisten (+13 Prozent gegenüber 2017) gegeben. Zudem wurden im vergangenen Jahr sieben Rettungssanitäter im Einsatz attackiert.

Landtag will Sanitäter besser schützen

Auch landesweit steigt die Zahl der Übergriffe auf Rettungskräfte: Erst vor einigen Wochen wurden bei einem Brand in Wolfenbüttel zwei Feuerwehrleute angegriffen, dabei fuhr ein Autofahrer einem der beiden über den Fuß. Laut Innenministerium wurden 2017 insgesamt 215 Angriffe auf Angehörige von Rettungsdiensten bekannt. Eine deutliche Zunahme: 2016 waren 171 Taten registriert worden. Der Niedersächsische Landtag will Sanitäter nach Attacken künftig besser schützen und einen kostenlosen Rechtsschutz einrichten.

