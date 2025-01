Stand: 10.01.2025 14:47 Uhr Von Bagger eingeklemmter Mann muss wiederbelebt werden

Am Donnerstagmorgen ist in Hannover ein Arbeiter von einem Greifbagger eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall auf einem Betriebsgelände im Stadtteil Brink-Hafen. Aus noch ungeklärter Ursache sackte demnach bei Wartungsarbeiten plötzlich die Bedienerkanzel des Baggers ab und klemmte den 56-jährigen Monteur ein, der darunter gearbeitet hatte. Ein Großaufgebot, darunter auch Spezialkräfte für komplexe technische Rettungseinsätze, wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte am Unfallort hatten die Kollegen die abgesackte Kanzel bereits angehoben, sodass der 56-Jährige nicht mehr eingeklemmt war. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten ihn umgehend von dem Arbeitsgerät und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Der Mann musste vor Ort wiederbelebt werden und kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Gewerbeaufsichtsamt ermittelt laut Feuerwehr nun zur Unfallursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover