Vollgelaufene Keller: Gewitter beschäftigt Feuerwehren

Ein Gewitter hat am Dienstagabend in Lehrte (Region Hannover) für viel Arbeit bei der Feuerwehr gesorgt. Im Ortsteil Sievershausen mussten die Einsatzkräfte eigenen Angaben zufolge 16 Mal ausrücken. Demnach waren hauptsächlich Keller vollgelaufen. Teilweise habe das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch gestanden. Mit Tauchpumpen und einem Wassersauger seien die betroffenen Kellerräume leer gepumpt worden. In Hämelerwald stellte sich ein Feuer als Fehlalarm heraus. Ein Blitzeinschlag hatte wohl für Brandgeruch gesorgt, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten zudem einen umgestürzten Baum von einer Straße geräumt. Auch im Weserbergland gab es ein paar Gewitter-Einsätze: In Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) waren nach Angaben der Feuerwehr Keller vollgelaufen.

