Stand: 16.09.2022 09:59 Uhr Viele offene Stellen: Hannover sucht dringend Fachkräfte

Auch die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover leidet unter dem Fachkräftemangel. Derzeit gebe es 761 offene Stellen bei der Stadtverwaltung, sagte der Personalchef der Stadt, Matthias Görn, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Als erster Schritt wurden Ausschreibungen stärker für Quereinsteiger geöffnet. Jetzt soll eine Taskforce folgen, um Stellenbesetzungen zu beschleunigen. Die Stadt wolle junge Menschen künftig bereits in Ausbildung und Studium viel früher an sich binden. Ein Mittel seien hier auch Stipendien und stärkere Kooperationen mit Berufsschulen. "Ich kann mir auch vorstellen, eine Vier-Tage-Woche einzuführen", sagte Görn weiter. In technischen Berufen, wie bei den Bau- und Elektroingenieuren, bestehe der größte Mangel an Fachkräften. Aber auch in sozialen Berufen, wie bei Erzieherinnen und Erziehern, sehe die Situation nicht viel besser aus.

