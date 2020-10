Verunreinigtes Trinkwasser: THW baut Versorgungsstation auf Stand: 29.10.2020 13:34 Uhr In Langenhagen bei Hannover hat das Technische Hilfswerk auf Anforderung des Energieversorgers Enercity Trinkwasser-Ausgabestellen aufgebaut. Rund 2.000 Haushalte haben derzeit kein sauberes Wasser.

Für die betroffenen Anwohner hält das THW insgesamt 11.000 Liter Trinkwasser bereit. Insgesamt gibt es vier Versorgungsstellen in der Stadt, die nördlich an die Landeshauptstadt angrenzt. Nach eigenen Angaben hat der Energieversorger das Problem mittlerweile erfolgreich eingegrenzt und eine Ausbreitung in weitere Abschnitte des Versorgungsgebiets verhindert.

Energieversorger sucht nach Ursache

Dem Unternehmen zufolge würden erste Indizien darauf hinweisen, dass die entstandene Schaumbildung vermutlich durch ein Reinigungsprodukt verursacht wurde. Dieses sei aus bislang ungeklärter Ursache von außen ins Wassernetz gelangt. Zur genauen Zusammensetzung gebe es bislang keine eindeutigen Erkenntnisse. Mit ersten Laboranalysen, die sich aufgrund der unklaren Substanz aufwendiger gestalten, sei frühestens im Laufe des Tages zu rechnen. Bis dahin greife weiterhin die Aufforderung des Gesundheitsamts der Region Hannover, das Trinkwasser nicht zu trinken oder es zum Waschen zu nutzen.

