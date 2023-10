Versuchter Mord? Prozess um Gullydeckel-Würfe auf A7 ohne Zuschauer Stand: 04.10.2023 11:17 Uhr Nach Gullydeckel-Würfen auf die A7 im August 2022 müssen sich drei junge Männer vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Wegen ihres Alters zur Tatzeit hat die Kammer die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Der Verteidiger eines Angeklagten hatte das zum Prozessauftakt am Morgen beantragt. Die drei Angeklagten waren seinerzeit zwischen 17 und 20 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Zwei der Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen von einer Brücke nördlich von Hildesheim zwei Gullydeckel auf die Autobahn geworfen haben. Bei der Attacke hatte der erste der beiden Deckel ein auf der A7 fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich. Insbesondere sie habe erhebliche Gesichtsverletzungen davongetragen, so das Landgericht Hildesheim.

Gullydeckel auf A7: Vier Fahrzeuge mit zerstörten Reifen

Unmittelbar im Anschluss soll der 21-jährige Angeklagte nach Angaben des Landgerichts einen weiteren Kanaldeckel über das Brückengeländer auf die Autobahn geworfen haben. Nachdem dieser auf der Fahrbahn aufgeschlagen sei, sollen insgesamt vier Fahrzeuge darüber gefahren sein, bei denen jeweils ein Reifen zerstört wurde.

Dritter Angeklagter saß auf dem Rücksitz

Dem dritten Angeklagten wird vorgeworfen, den beiden anderen Beihilfe geleistet zu haben. Er soll nach Angaben des Landgerichts während des Einladens der Kanaldeckel auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs gesessen haben und auch mit zu der Brücke über der Autobahn gefahren sein. Vor Ort soll er eine Decke im Kofferraum des Fahrzeugs entfernt haben, mit der die Kanaldeckel abgedeckt gewesen seien.

Auto führte auf die Spur der Tatverdächtigen

Lange galt ein 50-Jähriger aus Harsum als dringend tatverdächtig. Er wurde inzwischen entlastet. Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Angeklagten nach Hinweisen zu ihrem Auto. Dieses soll nicht nur am Tatort gesehen worden sein, sondern ebenfalls beim Diebstahl der Gullydeckel zuvor, so die Behörde.

