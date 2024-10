Stand: 22.10.2024 14:19 Uhr Versuchter Einbruch in Juwelier in Celle: Täter-Trio verdächtigt

Drei junge Männer haben am frühen Dienstagmorgen versucht in ein Juweliergeschäft in Celle einzubrechen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge die Täter dabei, wie sie versuchten, die Scheibe des Ladens in der Innenstadt einzuschlagen. Der Zeuge habe dann die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten daraufhin in der Nähe des Geschäftes einen 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Die anderen beiden mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Der 18-Jährige ist der Polizei den Angaben zufolge schon wegen diverser Eigentumsdelikte bekannt. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Die Scheibe des Juweliergeschäftes wurde bei dem Einbruchsversuch beschädigt. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Innere des Geschäftes zu gelangen.

