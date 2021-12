Stand: 06.12.2021 10:15 Uhr Verstöße gegen Corona-Regeln: Polizei löst Feier auf

Die Polizei hat am Wochenende eine Feier in einem Veranstaltungszentrum in Hildesheim aufgelöst. Als die Beamten dort eintrafen, hatten mutmaßlich 100 Personen bereits das Gelände verlassen. Weitere versuchten mit Autos und Bussen zu fliehen, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Die restlichen Personen vor Ort trugen keine Maske und konnten kein Hygienekonzept vorlegen. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen.

