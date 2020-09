NDR 1 Niedersachsen

Versorgungszentrum: Alfeld erhält Förderbescheid

In der Stadt Alfeld (Landkreis Hildesheim) soll ein regionales Versorgungszentrum entstehen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Zentrum soll als Modellprojekt erprobt werden. Regionalministerin Birgit Honé (SPD) wird am Vormittag dazu einen Förderbescheid in Alfeld überreichen. In dem Gebäude soll es Arztpraxen, Tagespflegeeinrichtungen, Bürgerbüros und Cafés geben, um Menschen in ländlichen Gebieten zu versorgen. Ende kommenden Jahres könnten die Zentren nach einer Erprobungsphase in den regulären Betrieb übergehen.

