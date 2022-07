Stand: 08.07.2022 11:37 Uhr Vermisster Schiffer: Polizei findet Leiche am Weserufer

Beamte der Wasserschutzpolizei haben am Ufer der Weser in Nienburg eine Leiche gefunden. Laut Obduktion handelt es sich um ein Besatzungsmitglied eines Binnenschiffs. Der Polizei zufolge ist der 58-Jährige Anfang Februar von dem Schiff in die Weser gestürzt. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus. Die Leiche wurde schon Ende Juni gefunden, die Polizei hat den Fund aber erst jetzt öffentlich gemacht.

