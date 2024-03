Stand: 26.03.2024 12:05 Uhr Vermisster Patient durch Zufall gefunden - 61-Jähriger wohlauf

Polizisten haben am Montagabend eher zufällig einen vermissten Mann gefunden. Der 61-jährige Patient war am Mittag aus einer Klinik in Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) verschwunden. Da der Mann auf Medikamente angewiesen ist, suchten Polizei und Feuerwehr mit Drohnen, Spürhunden und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach ihm. Doch das Großaufgebot suchte laut Polizei vergeblich, die Aktion sei deshalb abgebrochen worden. Dann habe der Zufall geholfen: Eine Polizeistreife aus Elze (Landkreis Hildesheim) entdeckte den Mann am späten Abend gegen 22 Uhr an der B3. Er sei wohlbehalten zurück ins Krankenhaus gebracht worden.

