Vermisster Bernard B.: Polizei sucht autistischen Jungen Stand: 19.10.2024 17:13 Uhr In Hannover wird ein zehnjähriger autistischer Junge vermisst. Der Junge ist mit seinem Vater zu Besuch in Hannover. Die Polizei schließt nicht aus, dass er allein mit dem Zug nach Berlin zurückfährt.

Der Vater hat nach Angaben der Polizei seinen Sohn am Freitagabend gegen 18.35 Uhr als vermisst gemeldet. Etwa eine halbe Stunde zuvor sei der Junge mit Namen Bernard im Bereich der Bütersworthstraße in der Oststadt weggerannt. Der Vater beschrieb den Jungen der Polizei gegenüber als aufgeschlossen. Wer den Zehnjährigen sehe, müsse trotz der Autismus-Diagnose keine besonderen Verhaltensweisen beachten und könne sich dem Kind nähern, teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Die Beamten haben ein Foto von dem Jungen veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Fährt der Junge allein mit dem Zug nach Berlin?

Der Zehnjährige ist nach Angaben der Polizei in der Lage, sich zu orientieren und sich sicher fortzubewegen. Er sei bereits in der Vergangenheit zweimal verschwunden und dann in Zügen oder in Bahnhöfen identifiziert worden. "Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass der Zehnjährige in einen Zug mit dem Ziel Berlin gestiegen ist", teilte die Polizei am Nachmittag mit. Sollte er nach Hause zurückkehren, würde dort seine Mutter auf ihn warten, sagte die Polizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen.

Eilenriede und Hauptbahnhof Hannover im Fokus der Suche

Die Polizei nimmt bei der Suche nach dem Zehnjährigen verstärkt den Hauptbahnhof Hannover in den Fokus. Auch die Bundespolizei sei umgehend nach dem Verschwinden des Kindes informiert worden. Da die Eilenriede in der Nähe der Straße ist, wo der Junge verschwand, suchten Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht und heute Morgen in dem Stadtwald nach dem Kind. Dabei seien auch Spürhunde und Drohnen zum Einsatz gekommen - allerdings ohne Erfolg.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Bernard B. die Kleidung, die auch auf dem Foto zu sehen sind, mit dem die Polizei nach ihm sucht. Der Junge war mit einer blauen Jeans, einem blauen T-Shirt mit dem Schriftzug "Outside" und einer karierten Jacke bekleidet. Er hat kurze braune Haare. Zudem hatte er sein helles Kuscheltier bei sich. Die Polizei Hannover bittet alle, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 28 15 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.10.2024 | 17:00 Uhr