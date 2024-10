Vermisster Junge wieder da: Zehnjähriger in Berlin aufgetaucht Stand: 21.10.2024 09:07 Uhr Ein Zehnjähriger, der seit Freitagabend in Hannover vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Nachdem er in der Ostadt weggerannt war, reiste der Autist laut Polizei eigenmächtig mit dem Zug nach Berlin.

Die genauen Umstände seiner Heimreise sind noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. "Fest steht nur: Er hat einen Zug aufgesucht mit Reiseziel Berlin und ist dort auch sicher angekommen." Als er am Freitagabend niemanden an der elterlichen Wohnung in Berlin angetroffen habe, sei er zu einer Freundin gegangen, bei der er übernachtet habe. "Deren Eltern erhielten erst im Laufe des Samstags Kenntnis von der groß angelegten Suche nach dem Jungen und gaben den entscheidenden Hinweis zum Verbleib des Jungen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Nun befinde er sich bei seiner Mutter. "Der Junge ist soweit wohlauf", so der Polizeisprecher.

Polizei suchte mit Spürhunden und Drohnen

Videos 1 Min Vermisster Junge: Großangelegte Suche in Hannover Der Zehnjährige war am Freitagabend in der Oststadt von Hannover weggerannt. Er war mit seinem Vater aus Berlin zu Besuch. 1 Min

Der Junge war während eines gemeinsamen Besuchs mit seinem Vater in der Oststadt von Hannover weggelaufen. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung, Flächenspürhunden und Drohnen hatte die Polizei Hannover nach dem Jungen gesucht. Der Vater hatte nach Angaben der Polizei seinen Sohn am Freitagabend gegen 18.35 Uhr als vermisst gemeldet. Etwa eine halbe Stunde zuvor sei der Junge im Bereich der Bütersworthstraße weggerannt. Die Polizei hatte wegen des Alters eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen. Sie veröffentlichte für die Suche ein Foto von dem Jungen und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Autistischer Junge zum dritten Mal verschwunden

Der Vater beschrieb den Jungen der Polizei gegenüber als aufgeschlossen. Wer den Zehnjährigen sehe, müsse trotz der Autismus-Diagnose keine besonderen Verhaltensweisen beachten und könne sich dem Kind nähern, teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Der Zehnjährige sei bereits in der Vergangenheit zweimal verschwunden und dann in Zügen oder in Bahnhöfen identifiziert worden.

Polizei suchte in Stadtwald und am Hauptbahnhof Hannovers

Die Polizei nahm bei der Suche deshalb den Hauptbahnhof Hannover in den Fokus und hatte auch in Berlin gesucht. Da die Eilenriede in der Nähe der Straße ist, wo der Junge verschwunden war, hatten Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstag auch in dem Stadtwald nach dem Kind gesucht. Dabei waren auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz, hieß es.

