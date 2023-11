Stand: 03.11.2023 06:44 Uhr Vermisster Achtjähriger in Hannover wieder aufgetaucht

Ein vermisster Achtjähriger aus Springe-Edagsen (Region Hannover) ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Eine Passantin hatte den Jungen durch die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei wiedererkannt, als er vor dem Sprengel Museum in Hannover an einer Bushaltestelle stand. Die Frau informierte daraufhin die Polizei, die den Achtjährigen in Obhut nahm. Mittlerweile ist der Junge wieder bei seiner Mutter, hieß es. Das Kind war am Donnerstag auf dem Weg zur Grundschule in Eldagsen verschwunden. Ein Bekannter hatte den Grundschüler daraufhin in eine S-Bahn Richtung Hannover steigen sehen, dann verlor sich die Spur.

