Stand: 12.07.2023 18:09 Uhr Vermisster 16-Jähriger aus Hannover wohlauf zurückgekehrt

Der seit Dienstagnachmittag vermisste Abolfazel W. ist wieder da. Er kehrte am Mittwochabend selbstständig nach Hause zurück. Der 16-jährige war am Dienstag gegen 15 Uhr gegangen und nicht zurückgekehrt. Der Jugendliche kehrte in die elterliche Wohnung in Hannover-Mitte zurück, nachdem er mit seinem Vater telefoniert hatte.

