Stand: 09.09.2021 11:30 Uhr Vermisste Zehnjährige aus Güstrow in Hannover aufgetaucht

Die Bundespolizei hat eine seit mehr als einem Tag vermisste Zehnjährige aus Mecklenburg-Vorpommern am Hauptbahnhof in Hannover aufgegriffen und wieder mit ihren Eltern vereint. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Mädchen am Dienstag in Güstrow auf den Weg gemacht, um eine Freundin in Stuttgart zu besuchen. Dabei fuhr die Zehnjährige nach dem bisherigen Ermittlungsstand zunächst mit dem Zug nach Berlin, wo sie einen Zug nach Hamburg und von dort einen Fernzug nach Stuttgart nahm - allerdings nicht, ohne zuvor noch einen rosa Rollkoffer zu stehlen. Da sie keine Fahrkarte hatte, endete ihre Reise jedoch am Mittwoch in Hannover. Dort griff die Bundespolizei sie auf und verständigte die Eltern. Die Polizei hatte zuvor mit einem Großaufgebot und Fährtenhunden vergeblich nach der Schülerin gesucht. Der gestohlene Koffer wurde laut Bundespolizei dem Besitzer zurückgegeben.

