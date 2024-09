Stand: 25.09.2024 10:31 Uhr Vermisste 17-Jährige aus Hannover ist wieder aufgetaucht

Am Dienstagmittag hat eine Polizeistreife eine vermisste 17-Jährige in Hannover-Mitte entdeckt. Die Polizei hatte per Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen gesucht. Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag aus einer Klinik im Stadtteil Bult verschwunden. Weil die Polizei die 17-Jährige bis Montagabend nicht ausfindig machen konnte, hatte sie die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

