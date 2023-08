Stand: 21.08.2023 19:46 Uhr Vermisste 16-Jährige aus Hannover wieder da

Nachdem die Polizei Hannover am Montag mit einem Foto nach einer vermissten 16-Jährigen gesucht hat, ist diese am Abend in Hildesheim wohlbehalten wieder aufgetaucht. Den Angaben zufolge war sie am Mittag bei einem Spaziergang mit Pflegekräften des Kinderkrankenhauses Hannover, in dem sie aktuell behandelt wird, plötzlich davongelaufen. Da aufgrund der Erkrankung der Jugendlichen eine Eigen- und Fremdgefährdung bestand, leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein.

