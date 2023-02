Stand: 08.02.2023 11:43 Uhr Vermisste 13-Jährige aus Faßberg wieder aufgetaucht

Eine vermisste Jugendliche aus Faßberg (Landkreis Celle) ist wieder da. Sie sei am Mittwoch wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei am Vormittag mit. Am Dienstagabend hatte die 13-Jährige ihr Elternhaus verlassen, danach war ihr Aufenthaltsort unbekannt.

