Vermisst seit 1969: Polizei rollt Fall neu auf

Jahrzehntelang schien es, als würde dieser Fall nie gelöst: der Fall der 15-jährigen Elke Kerll aus Nienburg, die kurz vor Weihnachten 1969 verschwand. Spuren gab es keine - offenbar. Denn nun haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen - knapp 50 Jahre nach dem Verschwinden der Jugendlichen. "Umfangreiche Vorprüfungen" ließen den Schluss zu, dass das Mädchen ermordet wurde, teilte die Staatsanwaltschaft Verden am Freitag mit. Wie ein Sprecher NDR.de sagte, hat eine "turnusmäßige Überprüfung" der Akte dazu geführt, diese Vorprüfungen zu veranlassen. Nun sei eine Mordkommission gebildet worden.

AUDIO: Polizei rollt Vermisstenfall von 1969 auf (1 Min) Polizei rollt Vermisstenfall von 1969 auf (1 Min)

Polizei sucht Zeugen

Die Jugendliche hatte in der Nacht auf den 14. Dezember in einer Nienburger Diskothek gefeiert und dann mit Freuden in der Wohnung von Bekannten übernachtet. Am folgenden Morgen, einem Sonntag, wollte sie per Anhalter zu ihrer Arbeitsstätte in einem Kinderheim in Loccum fahren. Ab hier verliert sich die Spur der 15-Jährigen. Aufgrund der Gesamtumstände bestehe der Verdacht, dass die 15-Jährige das Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise. Unter anderem möchten sie wissen, wer 1969 in Nienburg oder Umgebung möglicherweise Opfer einer bisher nicht angezeigten Vergewaltigung wurde. Eine vertrauliche Behandlung derartiger Meldungen sei möglich. Zudem setzten die Behörden eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für weiterführende Hinweise aus.

