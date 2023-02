Stand: 02.02.2023 08:54 Uhr Verdächtiger Gegenstand: Polizei Hildesheim räumt Gebäude

Die Polizei in Hildesheim ist aktuell in einem Großeinsatz. In der Hannoverschen Straße sei am frühen Donnerstagmorgen ein verdächtiger Gegenstand gemeldet worden, sagte ein Sprecher. Die Straße wurde daraufhin gesperrt. Das Gebäude, vor dem sich der Gegenstand befindet, wurde außerdem geräumt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich wahrscheinlich nicht um ein Wohngebäude. Um was für einen Gegenstand es sich handelt, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.02.2023 | 08:30 Uhr