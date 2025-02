Stand: 15.02.2025 10:21 Uhr Verdächtiger Briefumschlag in ICE: 450 Fahrgäste evakuiert

Ein verdächtiger Umschlag hat in der Nacht zu Samstag einen Polizeieinsatz in einem ICE ausgelöst. Rund 450 Fahrgäste mussten den Zug am Bahnhof Elze (Landkreis Hildesheim) verlassen und ihre Reise für mehrere Stunden unterbrechen. Nach Angaben der Polizei war der Umschlag in einer Toilettenkabine des ICE 1081 auf dem Weg nach Göttingen gefunden worden. Daraufhin legte der Zug gegen 0.30 Uhr einen außerplanmäßigen Halt in Elze ein. Der Bahnhof wurde für die Dauer des Einsatzes abgesperrt, andere Züge wurden laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn umgeleitet. Die evakuierten Fahrgäste wurden in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht. Spezialisten der Polizei inspizierten den DIN-A5-Umschlag und gaben Entwarnung. Gegen 4 Uhr konnten die Reisenden ihre Fahrt fortsetzen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

VIDEO: Nothalt nach verdächtigem Fund: 450 Fahrgäste müssen ICE verlassen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.02.2025 | 07:00 Uhr