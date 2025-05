Stand: 06.05.2025 15:57 Uhr Staatsschutz ermittelt: Marktkirche in Hannover beschmiert

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen mehrerer Schmierereien an der Marktkirche in Hannover. An die denkmalgeschützte Kirche wurde unter anderem das Wort "Bigotterie" (bedeutet: übertriebener Glaubenseifer oder Scheinheiligkeit) gesprüht. Außerdem sei ein Fenster mit einem Stein eingeworfen worden, sagte Pastor Marc Blessing von der Marktkirchengemeinde. Blessing vermutet, dass die Tat eine Reaktion auf den am Sonntag zu Ende gegangenen Kirchentag in Hannover sein könnte. Auch die Polizei geht von einem politischen Hintergrund der Tat aus. Hinweise auf einen Täter gebe es aber noch nicht. Dass das Gebäude nach dem Kirchentag beschädigt wurde, sei "beschämend", sagte Pastor Blessing. Diese Art der Auseinandersetzung habe die Kirche nicht verdient.

