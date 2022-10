Stand: 03.10.2022 16:38 Uhr Vater macht Raucherpause - Vierjährige fährt allein im Zug

Ein Vater ist bei einem Halt einer S-Bahn in Hameln zum Rauchen ausgestiegen und hat seine vierjährige Tochter währenddessen allein im Zug gelassen. Als der 34-Jährige wieder einsteigen wollte, waren die Türen des Zuges bereits verriegelt. Die S-Bahn fuhr weiter in Richtung Hannover. Ein Zugbegleiter fand das Mädchen allein vor und verständigte die Bundespolizei. Die Beamten durchsuchten das vom Vater zurückgelassene Gepäck - in der Hoffnung, darin einen Hinweis auf die Adresse der Eltern zu finden. Dabei entdeckten sie Amphetamine und betäubungsmittelhaltige Medikamente. Dem Vater untersagten die Polizisten eine Weiterfahrt mit der Tochter und verständigten stattdessen die Mutter des Mädchens. Der 34-Jährige ist bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt.

