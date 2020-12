Stand: 13.12.2020 10:22 Uhr VW Käfer erleuchten Celle mit einer Parade

Der VW Käfer Club in Celle hat am Sonnabend für eine besinnliche Atmosphäre gesorgt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fuhren mit Lichterketten geschmückte Käfer für eine Stunde durch die Stadt. Nach Angaben des Vereins sollte damit die Laune der Menschen aufgehellt werden. Wegen der Corona-Pandemie fallen sowohl der Weihnachtsmarkt als auch die Lichterparade in Celle in diesem Jahr aus.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.12.2020 | 16:00 Uhr