Unwetter: In Aurich läuft Wasser in die Ubbo-Emmius-Klinik Stand: 13.08.2024 22:45 Uhr Am Dienstagabend sind in Teilen Niedersachsens schwere Gewitter auf die Hitze des Tages gefolgt. Unwetter führten unter anderem im Stadtgebiet von Aurich zu schweren Überschwemmungen.

Nach Temperaturen von bis zu 35 Grad: Bäume stürzten um, Straßen, Gärten und Keller liefen voll Wasser - darunter auch das Untergeschoss der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk versuchten, den Keller auszupumpen, um eine Evakuierung zu verhindern. Einsatzkräfte mussten ein Pflegeheim räumen. "Seit etwa 20 Uhr sind alle zehn Ortsfeuerwehren im Dauereinsatz", sagte Stadtfeuerwehrsprecher Sören Geiken dem NDR Niedersachsen am späten Abend. Informationen über verletzte Personen habe er nicht. Auch im Landkreis Aurich zuckten Blitze. In der Ortschaft Hage standen niedrig gelegene Bereiche unter Wasser. In den Gemeinden Uplengen und Jümme im Landkreis Leer knickten Bäume um, zwei Blitze schlugen ein, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Zu Bränden kam es demnach nicht. In der Spitze waren 20 Feuerwehren im Einsatz, hieß es.

Unwetterfront zieht durch Niedersachsen

Die Unwetter und teils schweren Gewitter zogen am frühen Abend von Nordrhein-Westfalen und der Nordsee kommend Richtung Göttingen, Hannover und Braunschweig. Für die Nacht sind laut DWD örtlich mit weiteren Starkregenfällen und Hagel von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Grund für die Wetterlage sei die feuchte Luftmasse, die sich über den Norden ausbreitet, sagte Mareike Pohling, Meteorologin beim DWD, dem NDR Niedersachsen.

Zum Ende der Woche schwül-warm und Gewitter

"Die ganz extreme Hitze schwächt sich am Mittwoch ein bisschen ab", sagte Pohling. Dann sind auch im östlichen Niedersachsen Gewitter möglich, am Mittwochabend auch in Mecklenburg-Vorpommern. Laut DWD bleibt es in Niedersachsen aber schwül-warm bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad an der Küste und auf den Inseln sowie zwischen 29 und 33 Grad im Binnenland. In Schleswig-Holstein ist es etwas kühler bei Höchstwerten von 24 Grad. Mit Blick auf das Wochenende wird es unbeständig mit Regen und es kühlt sich ab.

Abkühlung für Wohnungslose in Hannover

Wegen der hohen Temperaturen hatte die Marktkirchengemeinde in Hannover wohnungslosen Menschen kostenloses Mineralwasser zur Verfügung gestellt. "Wir bieten einen kühlen Schutzraum und Wasser zur Erfrischung für die Menschen, denen die Hitze am meisten zusetzt", sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes am Montag.

