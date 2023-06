Stand: 12.06.2023 07:42 Uhr "Uns geht die Puste aus": Apotheker protestieren in Hannover

Apothekerinnen und Apotheker aus Niedersachsen haben für heute Nachmittag zu einer Protestaktion in Hannover aufgerufen. Ziel sei es, über die Ursachen von Medikamenten-Engpässen und den Fachkräftemangel aufzuklären, hieß es von der Apothekerkammer Niedersachsen. Auch um Vorschläge zum Lösen der Probleme soll es gehen. Die flächendeckende Versorgung mit Medikamenten werde immer schwieriger, so die Kammer. Inhaber von Apotheken würden sich der höheren Gesamtbelastung nicht mehr gewachsen fühlen. Wer seine Apotheke aufgebe, finde häufig keinen Nachfolger. 2022 haben den Angaben zufolge 53 Apotheken in Niedersachsen geschlossen. Die Protestaktion startet um 15 Uhr am Kröpcke.

VIDEO: Arzneimangel: Apothekennotdienst unter erschwerten Bedingungen (09.05.2023) (4 Min)

