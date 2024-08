Uni Hannover entwickelt App für unerfahrene Pilzsammler Stand: 27.08.2024 21:47 Uhr Kurz vor Beginn der Pilzsaison hat ein Forschungsteam der Leibniz Universität Hannover eine neue App zum Bestimmen von Pilzen vorgestellt. Die App "ID-Logics" soll unerfahrene Pilsammler bei der Suche unterstützen.

Wer ohne Vorkenntnisse auf eigene Faust Pilze sammele, laufe Gefahr, aus Versehen giftige Pilze zu sammeln, heißt es von der Uni. Ziel sei es, einem breiten Publikum das Reich der Pilze näherzubringen und Scheu vor Pilzen zu nehmen. Die App gab es bereits, sie wurde nun um die Pilz-Funktion erweitert. Bisher konnten über die App bereits Tiere und Pflanzen bestimmt werden.

Zweifel beim gefundenen Pilz? Fachleute fragen

Die App setze nicht auf ein automatisches Erkennen über Fotos, so die Uni Hannover. Stattdessen fragt sie die verschiedenen Eigenschaften des Pilzes ab, wie Farbe oder Form. "Je mehr Merkmale eingegeben werden, desto kleiner wird die Gruppe der infrage kommenden Pilzarten", heißt es in der Mitteilung der Universität. Trotzdem solle man sich im Zweifelsfall bei Fachleuten erkundigen, raten die Entwickler. Die Pilz-App ist in Kooperation mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) an der Leibniz Universität Hannover und der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) entwickelt worden.