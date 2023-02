Stand: 01.02.2023 07:06 Uhr Ungewöhnliches Schmuckstück am Flughafen Hannover entdeckt

Am Flughafen Hannover haben Zöllner ein ungewöhnliches Schmuckstück entdeckt. Im Koffer eines Reisenden aus dem Senegal, der nach einem Zwischenstopp in Istanbul am 26. Januar 2023 in Hannover landete, fanden die Beamten einen traditionellen Beinschmuck aus Felsenpythonleder. Da es sich bei der Felsenpython um eine geschützte Art handelt, sind zur Einreise in die Europäische Union artenschutzrechtliche Dokumente erforderlich. Diese konnte der Mann nach Angaben des Zolls nicht vorlegen. Deshalb wurde das Schmuckstück beschlagnahmt. Außerdem ermittelt das Bundesamt für Naturschutz gegen den Reisenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2023 | 06:30 Uhr