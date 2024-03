Stand: 04.03.2024 10:43 Uhr Unfallflucht mit Spezialfahrzeug: Kleinwagen lädiert

Die Polizei in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ermittelt wegen einer ungewöhnlichen Fahrerflucht. Demnach soll ein Handwerksunternehmen mit einem Spezialfahrzeug samt Förderband einen geparkten Kleinwagen beschädigt haben. Die Besitzerin hatte die Beamten bereits vergangenen Donnerstag gerufen, weil ihr Kratzer unter anderem auf dem Dach ihres Autos aufgefallen waren. Für die Polizei lag nahe, dass diese Schäden von etwas Größerem als einem normalen Pkw verursacht worden waren. Als sich die Besitzerin des Wagens in der Nachbarschaft umhörte, fand sie schließlich eine Zeugin. Ihrer Auskunft nach war einige Tage zuvor ein Handwerksunternehmen mit Reparaturarbeiten in der Straße beschäftigt und hatte dabei ein Spezialfahrzeug eingesetzt. Dieses Fahrzeug habe den geparkten Pkw zerkratzt. Die Polizei selbst konnte diese Zeugin noch nicht befragen, ermittelt aber gegen den Fahrer des Unternehmens.

