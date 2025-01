Stand: 06.01.2025 14:49 Uhr Unfall mit Stadtbahn in Hannover: Autofahrerin schwer verletzt

In Hannover-Leinhausen ist am Montagvormittag ein Auto mit einer Stadtbahn auf der Stöckener Straße zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde laut Feuerwehr in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Weil die Rettungskräfte unter anderem Verletzungen an der Wirbelsäule vermuteten, entfernten die Feuerwehrleute das Dach und die Türen des Autos. Die Frau wurde anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es vermutlich aus Unachtsamkeit, sagte eine Feuerwehrsprecherin. In der Stadtbahn der Linie 4 sei trotz Notbremsung niemand verletzt worden. Der Bahnverkehr in Hannover war durch den Unfall zeitweise eingeschränkt. Die Polizei ermittelt jetzt zum Ablauf und zur Ursache des Unfalls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.01.2025 | 13:30 Uhr