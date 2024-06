Stand: 08.06.2024 17:00 Uhr Unfall mit Rettungswagen - 23-Jährige wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in der Region Hannover am Freitag vier Menschen verletzt worden - eine 23-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Krankenwagen ein Auto zwischen Wiechendorf und Scherenbostel überholen. Der Fahrer des Wagens hatten demnach aber offenbar den Einsatzwagen nicht bemerkt und bog im selben Moment links ab - es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungswagen fuhr frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der 55-jährige Fahrer eingeklemmt und ebenso wie die 88-jährige Patientin schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 23-jährige Rettungssanitäterin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 83-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf 207.000 Euro und hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Unfalls können sich unter der der Telefonnummer (0511) 109-1888 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2024 | 13:30 Uhr