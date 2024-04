Unfall in Wallensen: Zahl der Todesopfer steigt auf vier Stand: 09.04.2024 16:41 Uhr Nach einem schweren Autounfall in Wallensen (Landkreis Hameln-Pyrmont) nahe des Humboldtsees mit drei Toten ist nun auch der Fahrer gestorben. Das Auto war gegen einen Baum geprallt.

Der 20 Jahre alte Fahrer erlag am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war am Sonntag in Höhe des Humboldtsees gegen einen Baum geprallt. Drei von fünf Insassen waren sofort tot: Eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger aus Hameln sowie ein 20-Jähriger aus Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Der Fahrer wurde zunächst schwer verletzt, ebenso wie ein 17-Jähriger. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mit. Rettungshubschrauber transportierten sie in Krankenhäuser. Der Zustand des 17-Jährigen galt am Dienstag als stabil.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Wallensen

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die fünf Insassen mit dem Wagen aus Wallensen kommend in Richtung Fölziehausen unterwegs. Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen einen Baum. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen, hieß es in der Mitteilung der Ermittler. Der Unfallort wurde mit einem speziellen System erfasst, um eine maßstabsgetreue digitale Unfallskizze erstellen zu können. Beamte beschlagnahmten das Unfallauto, um Beweise sichern zu können. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Münder unter der Telefonnummer (05042) 50 640 zu melden.

