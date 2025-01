Stand: 28.01.2025 08:25 Uhr Unfall in Neustadt: Seniorin mit Rollator tödlich verletzt

Eine 89 Jahre alte Seniorin ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau im Ortsteil Esperke am Montagabend offenbar mit ihrem Rollator eine Straße überqueren. In der Dämmerung habe eine 82-jährige Autofahrerin die Frau zu spät gesehen und sie mit ihrem Wagen erfasst. Eine Zeugin alarmierte die Polizei und rief den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort starb sie an ihren Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.01.2025 | 06:30 Uhr