Stand: 28.02.2025 15:06 Uhr Unfall in Hannover: 96-Jährige angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist eine 96-jährige Frau auf der Hildesheimer Straße in Hannover von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wollte die Frau die dreispurige Straße mit ihrem Rollator überqueren. Dabei nutzte sie laut Polizei offenbar keinen regulären Überweg. Ein erstes Auto konnte der Seniorin noch ausweichen, ein 26-jähriger Autofahrer fuhr sie jedoch an. Die 96-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover