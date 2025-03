Stand: 17.03.2025 09:37 Uhr Unfall im Berufsverkehr: Autos stoßen bei Springe frontal zusammen

Am frühen Montagmorgen sind auf einer Kreisstraße zwischen Völksen (Region Hannover) und Springe zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte einer der beiden Autofahrer in einer leichten Kurve zum Überholen angesetzt. Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert, so die Polizei. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Laut Polizei mussten ausgelaufene Betriebsstoffe bereinigt werden. Während des Einsatzes war die Kreisstraße 216 voll gesperrt.

