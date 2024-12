Stand: 05.12.2024 11:44 Uhr Hildesheim: Unfall beim Ausparken - drei Menschen schwer verletzt

In Hildesheim sind am Dienstagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer beim Ausparken auf der Straße um 180 Grad wenden. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Autos prallten zusammen. Laut Feuerwehr sei ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, der andere Fahrer konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Ein Beifahrer konnte das Auto eigenständig verlassen, heißt es. Nachdem die Fahrer befreit wurden, kamen alle drei Unfallopfer schwer verletzt in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Nachdem die Fahrer befreit wurden, kamen alle drei Unfallopfer schwer verletzt in ein Krankenhaus, so die Polizei.

