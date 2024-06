Stand: 30.06.2024 11:54 Uhr Unfall auf A7: Vier Personen schwer verletzt - darunter Kinder

Bei einem Autounfall auf der A7 Richtung Hamburg sind am Samstagmorgen vier Personen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 29-Jähriger in Höhe der Anschlussstelle Berkhof (Region Hannover) mit seinem Auto auf ein am Stauende stehendes Fahrzeug aufgefahren. Der 29-jährige Fahrer, zwei sechsjährige Kinder und ein weiterer Fahrzeuginsasse seien teils mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, so die Polizei. Der Fahrer des stehenden Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Für die Bergung und Reinigung war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min