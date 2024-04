Stand: 15.04.2024 18:25 Uhr Unfall auf A2 bei Herrenhausen: Pkw zwischen zwei Lkw eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen sind heute zwei Lkw mit einem Pkw zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr. Die 37-jährige Autofahrerin wurde dabei laut Feuerwehr schwer verletzt und musste aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Lkw-Fahrer sei durch den Unfall leicht verletzt worden, so die Feuerwehr. Die Autobahn war zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei dem NDR Niedersachsen sagte. Inzwischen ist die Fahrtrichtung Berlin wieder freigegeben. Die Aufräumarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund dauern an. Aktuell staut sich der Verkehr dort auf dreizehn Kilometern bei nur einer freien Fahrbahn - auch die umliegenden Strecken sind überlastet.

Links Verkehrsmeldungen für Norddeutschland

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min