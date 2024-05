Stand: 15.05.2024 07:55 Uhr Unfall auf A2: Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 in Hannover ist am Dienstagnachmittag ein 61-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war bei dichtem Verkehr zwischen den Abfahrten Bothfeld und Lahe unterwegs. Nach Angaben der Polizei bremste ein vor ihm fahrender Lastwagen plötzlich stark ab. Der Mann habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Sein Wagen fuhr auf den Lkw auf. Durch den Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn später. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin und die beiden Insassen des Lkw blieben unverletzt. Die A2 musste für die Aufräumarbeiten bis in die späten Abendstunden gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.

