Stand: 08.08.2024 19:40 Uhr Unfall auf A2: Auto prallt gegen Baum und gerät in Brand

Auf der A2 ist es bei Garbsen-Süd (Region Hannover) am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war dort gegen 18.15 Uhr in Fahrtrichtung Berlin ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Pkw habe daraufhin Feuer gefangen. Ersthelfer konnten laut Polizei eine Person aus dem Auto ziehen. Rettungskräfte und ein Hubschrauber seien derzeit vor Ort im Einsatz, teilte die Polizei mit. Informationen zur Schwere der Verletzung und die Anzahl der verletzten Menschen lagen am Abend nicht vor. Die A2 ist derzeit zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen in Richtung Hannover wegen Löscharbeiten gesperrt.

