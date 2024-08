Stand: 12.08.2024 10:24 Uhr Unfall auf A2: Ersthelfer retten Mann aus brennendem Auto

Auf der A2 ist es bei Garbsen-Süd (Region Hannover) am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war dort gegen 18.15 Uhr in Fahrtrichtung Berlin ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Da sich an diesem Streckenabschnitt keine Leitplanke befinde, sei der Pkw gegen einen Baum geprallt, hieß es. Daraufhin habe der Wagen Feuer gefangen. Ersthelfer konnten laut Polizei den 34-jährigen Fahrer aus dem Auto ziehen. Ein Rettungshubschrauber habe den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die A2 wurde zwischen Wunstorf-Luthe und Garbsen in Richtung Hannover wegen Lösch- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 21.15 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

