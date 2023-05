Stand: 03.05.2023 13:50 Uhr Unbekannte überfallen Kindergarten - Putzfrau wird ohnmächtig

In einem Kindergarten in Rodenberg im Landkreis Schaumburg ist am Dienstagnachmittag eine Putzkraft überfallen worden. Nach Angaben der Polizei betraten zwei Männer um kurz nach 16 Uhr die Kita und bedrohten die 53-Jährige mit einem Messer. Sie wurde dabei ohnmächtig und verletzte sich leicht. Der Frau wurde nichts gestohlen, ob im Kindergarten etwas fehlt, ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05723) 749 20 zu melden.

