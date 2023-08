Stand: 21.08.2023 17:43 Uhr Unbekannte reißen Frauen auf der Straße Goldketten vom Hals

In Hannover sind binnen weniger Tage mehrere Frauen ausgeraubt worden. In der Südstadt, der List und Vahrenwald rissen unbekannte Täter jeweils Frauen ihre Goldketten vom Hals und flüchteten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag raubte demnach ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren einer 86-Jährigen im Stadtteil List die Goldkette. Zuvor hätte er ihr Hilfe auf dem Weg nach Hause angeboten. Am Freitag war ein Unbekannter einer 63-Jährigen in ein Mehrfamilienhaus in der Südstadt gefolgt, hatte sie geschubst und ihr die goldenen Ketten vom Hals gerissen. Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen diesen und drei weiteren Taten nicht ausschließen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Die Ermittler warnten zudem vor vergleichbaren Straftaten. Zum Schutz gegen Straßenräuber sollten Menschen ihre Umgebung und verdächtige Personen aufmerksam beobachten und im Verdachtsfall die Nähe anderer Menschen suchen, so die Polizei.

