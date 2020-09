Stand: 20.09.2020 14:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannte malen Hakenkreuze an Ex-Asylunterkunft

Unbekannte haben am Freitag die ehemalige Unterkunft für Flüchtlinge in Hannover-Burg mit drei Hakenkreuzen bemalt. Nach Angaben eines Polizeisprechers benutzten die Täter dazu lila Farbe. Ein Zeuge entdeckte die Schmierereien am späten Freitagabend und informierte die Beamten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

